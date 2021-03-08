شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام المرجع المكاني الوطني في البيانات الجيومكانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في الأعمال المساحية والبيانات الجيومكانية.

ويأتي هذا القرار امتداداً لما يحظى به قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية من دعم وعناية مستمرين من القيادة الرشيدة؛ لأهمية توحيد المعايير للبيانات الجيومكانية، وتنظيم الأعمال المساحية على المستوى الوطني للاستخدام الأمثل للموارد وتكامل وتبادل البيانات الجيومكانية بين الجهات.

وبيّنت الهيئة أنه بناء على تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 5/‏‏ 2/‏‏ 1442 هـ، تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق به في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، كما تقوم باعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية والمرجع الجيوديسي الوطني، ووضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع، حيث قامت الهيئة بإنشاء المرجع المكاني الوطني (SANSRS) وذلك بحساب المرجع الجيوديسي الوطني بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

ويعد المرجع المكاني الوطني نظاماً مرجعياً مكانياً يستخدم في جميع تطبيقات تحديد المواقع، وكذلك يتم بناء المنتجات الجيومكانية استنادا إليه، ويسهم في توحيد معايير إنتاج البيانات الجيومكانية والجهود الوطنية المبذولة بين مختلف القطاعات في المملكة، كما يوفر التكامل بين البيانات الجيومكانية المختلفة وتوافق الأنشطة المساحية والخرائط للمملكة.