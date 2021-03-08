شكرا لقرائتكم خبر عن قطان لـ الخليج 365: العلاقات مع ماليزيا تعززت بجولة التحالفات الآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تشهد العلاقات السعودية الماليزية مرحلة جديدة ومتميزة وتمضي قدماً نحو شراكات ناجحة لاسيما مع حرص قيادتي البلدين على تعزيز أواصر العلاقة الثنائية وتوطيدها في مختلف المجالات. وفي هذا الإطار وصف سفير خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا محمود بن حسين قطان العلاقات السعودية الماليزية بالتاريخية وتعززت وتطورت خلال العقود الماضية في العديد من المجالات.

وأكد لـ«الخليج 365» أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى كوالالمبور، ضمن جولة التحالفات الآسيوية في فبراير من عام2017، تعد من أبرز محطات العلاقات السعودية الماليزية، وشهدت العديد من اتفاقيات التعاون والمشاريع الاستثمارية التي أكدت عمق العلاقات بين البلدين وأهميتها، مشيراً إلى أهمية زيارة رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين للمملكة كونها تعد أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه في الأول من مارس العام الماضي، وبالرغم من المعاناة والتحديات التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا إلا أن رئيس وزراء ماليزيا حرص على تلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيارة المملكة ما يؤكد اهتمامه بتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين السعودي والماليزي.

وأضاف: ستكون الزيارة مناسبة طيبة لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإسلامية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بما يعزز العلاقات القائمة بين البلدين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وفق رؤية 2030.