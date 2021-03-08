شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية لـ الخليج 365 : السفر للفئات المستثناة.. أي مستجدات ستعلن في حينها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تذبذب المنحنى الوبائي لكورونا بعد ارتفاع بداية العام الحالي. لافتاً إلى أن 1.332.740 شخصاً تلقوا لقاح كورونا . ورداً على سؤال "الخليج 365" حول إمكانية السماح بالسفر لمن تلقى التطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا، جدد المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب في المؤتمر الصحفي المشترك أمس (الأحد) أنه تم الإعلان عن الفئات المستثناة للسفر في وقت سابق، وكافة الجهات الحكومية المعنية بهذا الأمر أعلنت ذلك عبر مواقعها، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان أي مستجدات في حينها، أما حالياً فالسماح بالسفر للفئات المستثناة وفق الآلية التي تم الإعلان عنها.

وأعلنت الصحة في المؤتمر تسجيل 357 ‏حالة جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (379.831) حالة، من بينها (2689) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (505) حالات حرجة. وبلغ عدد المتعافين في (270.614) حالة بإضافة (313) حالة تعاف جديدة فيما بلغ عدد الوفيات (6528) حالة، بإضافة (4) حالات.

وتصدرت مدينة الرياض قائمة التعافي بـ94 حالة تليها الدلم 15، جدة 12، المبرز 12، الهفوف 11، مكة 9، المجمعة 8، الخبر 8، مليجة 7، الدمام 6 والمدينة المنورة 5 حالات تعاف. وعن الإصابات، جاءت الرياض في المقدمة بـ129 حالة، مكة 24، جدة 24، الدمام 19، وادي الدواسر 15، الخرج 13، عنيزة 9، حوطة بني تميم 9، عرعر 8، الجبيل 6 والمبرز 6 حالات. وفي السياق، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أنه بناءً على مؤشرات مطمئنة بشأن مستجدات المنحنى الوبائي تم الإعلان عن وقف العمل بعدد من الإجراءات الاحترازية في بعض الأنشطة التي تقرر إيقافها مع استمرار العمل بحزمة من الإجراءات الاحترازية، منوهاً بأنه خلال الأسبوع الماضي تم ضبط (41.590) مخالفة وكانت منطقة الرياض الأعلى بعدد (17.321) مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة (8.961)، المنطقة الشرقية (4.962) ومنطقة جازان الأقل بعدد (191) مخالفة.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان أن الوزارة أصدرت تماشياً مع التطورات والقرارات الأخيرة بعودة العمل في بعض الأنشطة (6) برتوكولات وأدلة محدثة لإعادة فتح وضبط عدد من الأنشطة شملت صالونات التجميل النسائية، المطاعم والمقاهي، أسواق النفع العام، قاعات الأفراح والمناسبات، محلات الحلاقة، تشييع الجنائز والصلاة عليها.

وبيّن أنه بالتوازي مع تلك الجهود نفذت الوزارة عبر فرق فنية وصحية جولات مستمرة على مواقع السكن الجماعي للعمالة لضبط المساكن الجماعية المخالفة للاشتراطات الصحية والفنية واشتراطات السلامة اللازم توافرها. وتمثلت الإحصاءات في تنفيذ 559 زيارة ميدانية خلال 5 أيام الماضية أسفرت عن حصر أكثر من 27 ألف عامل، وتحرير 1600 إنذار، وضبط أكثر من 800 مخالفة، ورصد 36% مخالفات تكدس و64% مخالفات مساكن غير مرخصة.