شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني: جولات ميدانية لتفقد المطارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تُباشر فرق التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للطيران المدني، جولاتها الميدانية للتأكد من مدى التزام المطارات كافة في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة انتشار جائحة كورونا ، ورصد التزام الناقلات الجوية الوطنية والعاملين بالمطارات بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وتعكف الهيئة على تطبيق خطتها لمتابعة الإجراءات الاحترازية الواردة في دليل تشغيل الطيران في ظل جائحة كورونا، والتعميم على المطارات والجهات ذات العلاقة للالتزام بالإجراءات ومنها التقيد باستخدام برنامج «توكلنا» للعاملين في المنشآت التابعة للهيئة والحرص على توفير وسائل الحماية الشخصية ورفع قدرات العاملين على تقييم حالات الاشتباه بالفايروس والتعامل مع تلك الحالات في صالات السفر أو على وسائل النقل والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ورصد الملاحظات وإعداد التقارير الدورية المتعلقة بسلامة المسافرين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعليمات رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري بضرورة تقيد جميع منسوبي الطيران المدني والعاملين في المطارات باستخدام تطبيق «توكلنا» واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة لمنع تفشي فايروس كورونا بين أفراد المجتمع وعدم التهاون بها.