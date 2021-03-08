رئيس هيئة الأمر بالمعروف يطلق حملة «ربّ اجعل هذا البلد آمنًا»

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، بمكتبه اليوم, حملة «ربّ اجعل هذا البلد آمنًا» تحت شعار «فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن»؛ لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة.

وأوضح معاليه أن الأمن في الأوطان من أعظم النعم، ومن أعظم أسباب الأمن «الفكر الآمن»، مشيرًا إلى أن الحملة تهدف إلى تنمية الوعي بأهمية الحفاظ على الأمن لدى فئات المجتمع، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون لتفريق الكلمة وشقّ الصّف، والتوعية بحماية الأمن الفكري لدى الشباب خصوصًا، وإبراز جهود المملكة في هذا المجال.

يُذكر أن الحملة تنطلق من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية التي تشتمل على تصاميم وفواصل «فلمية» قصيرة ومواد إعلامية.