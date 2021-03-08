«الموارد البشرية» توضح الطريقة النظامية لاحتساب تداخل الإجازات

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الطريقة النظامية لاحتساب تداخل الإجازات في نظام العمل.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه لم ينص نظام العمل على أن أيام الإجازات السنوية هي أيام عمل فالأصل أنها أيام تقويمية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه إذا تداخلت مع الإجازة السنوية أيام الراحة الأسبوعية فإنها تُعد من ضمن أيام الإجازة السنوية، ولا يستحق العامل أيام إجازة إضافية عنها، إلا إذا نص على خلاف ذلك في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة.

وأوضحت الوزارة، أنه إذا وقعت في نهاية الإجازة السنوية فلا تُحسب من ضمنها أما أيام الاجازة المرضية أثناء الجازة السنوية فتوقف أيام الأجازة السنوية إلى حين انتهاء الإجازة المرضية ثم تستأنف المدة المتبقية بعد ذلك.

وبيّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه فيما يتعلق بشأن أجازة الأعياد والمناسبات في حال تداخلت أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الراحة الأسبوعية، يعوض عنها العامل بما يعادلها، قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها؛ وإذا تداخلت معها الإجازة السنوية فإن الإجازة تمتد بقدر أيام الإجازات الرسمية.

وتابعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يستحق العامل والمرأة العاملة إجازة قدرها 5 أيام باجر كامل عند الزواج كما تستحق عند وفاة الزوج او أحد أصوله أو فروعه، ويقصد بالأصول الآباء والأجداد ويقصد بالفروع الأبناء والبنات وأبناء وبنات الأبناء ؛ ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها وذلك وفقًا للمادة 113 من نظام العمل.

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