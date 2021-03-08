قيمة الجائزة 100 ألف ريال.. شروط ومعايير التسجيل في مبادرة الشريك الأدبي

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، إطلاق مبادرة الشريك الأدبي لدعم الفعاليات والأنشطة الأدبية في المقاهي ذات التوجه الثقافي.

وبينّت هيئة الأدب والنشر والترجمة، من خلال حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق عبر موقع «تويتر»، اشتراطات ومتطلبات التسجيل في مسابقة الشريك الأدبي وذلك من خلال «إنفوجراف» شاركته الهيئة.

وأوضحت هيئة الأدب والنشر والترجمة، أن مبادرة الشريك الأدبي تهدف إلى عقد شراكات أدبية مع المقاهي التي تشارك في ترويج الأعمال الأدبية بشكل مبتكر وأقرب لمتناول المجتمع، مما يسهم في رفع الوعي الثقافي بشكل مباشر وسيحصل أفضل شريك أدبي في العام على جائزة بقيمة 100 ألف ريال.

وأشارت الهيئة، إلى أن برنامج الشريك الأدبي يستهدف جمهور المقاهي من خلال عمل فعاليات أدبية وثقافية تثري زيارتهم وتجعل منها تجربة ثقافية مختلفة عن المعتاد، وتمكن الجمهور من التفاعل مع القطاع الثقافي.

وحددت هيئة الأدب والنشر والترجمة، شروط وإحكام الاشتراك والتسجيل في برنامج مبادرة الشريك الأدبي وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي:

- عدم المساس أو الإساءة إلى أي من الثوابت الدينية أو الاجتماعية أو الوطنية أو الآداب العامة بأي شكل من الأشكال.

- يعتبر الشريك الأدبي مسؤولاً أمام الجهات الرسمية في حال عدم التزامه بتطبيق أنظمة ولوائح وتعليمات السلامة الصادرة من الجهات الرسمية في المملكة.

- وعليه يتعين على المرشح الاطلاع على هذه الشروط والأحكام بشكلٍ دوري، ولا يتوجب على هيئة الأدب والنشر والترجمة الإعلان عن أي تغييرات تم إجراؤها على الشروط والأحكام.

- يحق لهيئة الأدب والنشر والترجمة عدم منح الجائزة للفائز الأساسي، واختيار فائز بديل عنه إذا ما تبيّن، لأسباب معتبرة لدى الهيئة، عدم أهليّة المرشح وفقاً لشروط وأحكام المبادرة والتوجه العام لها.

- يحق لهيئة الأدب والنشر والترجمة حجب جائزة أفضل شريك أدبي في حال عدم الحصول على مشاركات ذات جودة عالية.

- يلتزم المرشَّح بالمصداقية التامة في جميع المراحل.

- أن لا يخالف محتوى الأعمال أي حقوق ملكية فكرية.

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