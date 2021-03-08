السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 5177 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 24 رجب 1442 هـ الموافق 8 مارس 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة 5177 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,218,520 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 124,501 وفاة.

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00:49ت م

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لندن 24 رجب 1442 هـ الموافق 8 مارس 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة 5177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 82 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,218,520 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 124,501 وفاة.// انتهى //00:49ت م0009

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