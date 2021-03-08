السعودية اليوم / مركز لقاحات فيروس "كورونا" بالمدينة الطبية لقوى الأمن في الخبر يواصل تقديم اللقاحات للمستفيدين من منسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية



الخبر 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

واصل مركز لقاحات فيروس "

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عبدالرحمن العبدان، أن مركز لقاحات فيروس "كورونا" بالمدينة الطبية لقوى الأمن بالمنطقة الشرقية في محافظة الخبر يضم عيادات للتطعيم، وغرف ملاحظة، ومنطقة الفحص البصري، وقاعات كبرى للانتظار لاستيعاب المستفيدين من مراكز تدريب القطاعات الأمنية والمعاهد العسكرية بالمنطقة.

وأشار العبدان إلى أن المركز خصص فريقًا للمتابعة والتدقيق للتأكد من اتباع الاجراءات والسياسات المعتمدة تطبيقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة.

// انتهى //

23:41ت م

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الخبر 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واسواصل مركز لقاحات فيروس " كورونا " بالمدينة الطبية لقوى الأمن بالمنطقة الشرقية في محافظة الخبر التابع للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، تقديم اللقاحات للمستفيدين من منسوبي ومنسوبات الوزارة والقطاعات الأمنية، وذلك بعد تدشينه مؤخراً لينضم إلى سلسلة المراكز المخصصة لتقديم اللقاحات ضمن حملة وزارة الداخلية ( الوقاية أمان ) الموجهة لمنسوبيها.وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عبدالرحمن العبدان، أن مركز لقاحات فيروس "كورونا" بالمدينة الطبية لقوى الأمن بالمنطقة الشرقية في محافظة الخبر يضم عيادات للتطعيم، وغرف ملاحظة، ومنطقة الفحص البصري، وقاعات كبرى للانتظار لاستيعاب المستفيدين من مراكز تدريب القطاعات الأمنية والمعاهد العسكرية بالمنطقة.وأشار العبدان إلى أن المركز خصص فريقًا للمتابعة والتدقيق للتأكد من اتباع الاجراءات والسياسات المعتمدة تطبيقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة.// انتهى //23:41ت م0223

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