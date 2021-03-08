السعودية اليوم / مئات الجرحى في انفجار مدينة باتا الغينية



دجيبلوهو 23 رجب 1442 هـ الموافق 7 مارس 2021 م واس

أعلنت ​وزارة الصحة​ في جمهورية ​غينيا​ الاستوائية وقوع مئات الجرحى في سلسلة ​انفجارات​ ضربت مدينة باتا بغينيا الاستوائية، مشيرةً إلى أن الانفجارات عنيفة وتسببت في مئات الجرحى.

​وذكرت وسائل إعلام محلية أن ثلاثة انفجارات وقعت بمنشآت عسكرية بنكوانتوما في مدينة باتا، ولا تزال الأسباب غير معروفة، ولكنها أشارت إلى أن الانفجار الأول سبب الضرر الأكبر بالمباني.

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23:23ت م

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