السعودية اليوم / رئيسة البلدية النسائية بالطائف : المرأة السعودية بلغت مستويات عالية من الإنجاز والتقدم في مبدأ القيادة



الطائف 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

أعربت رئيسة البلدية النسائية بأمانة الطائف المهندسة الهنوف البقمي عن اعتزازها وتقديرها للدور والجهود التي تبذلها المرأة

وأكدت أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام يأتي في وقت بلغت فيه المرأة السعودية مستويات عالية من الإنجاز والتقدم في مبدأ القيادة، وهو ما يعتبر هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، التي تواصل المملكة تعزيز تحقيقه بتضافر وتعاون مختلف الجهات الرسمية والخاصة, مبينة أن المرأة السعودية كانت في الخطوط الأولى لمكافحة فيروس

وأفادت البقمي أن المرأة في القطاع البلدي شهدت قفزات نوعية في سبيل تمكن المرأة السعودية، وجعلها تمسك بزمام المناصب القيادية في القطاع البلدي، عقب مشاركتها في الانتخابات البلدية ناخبة ومرشحة، إذ تطورت منظومة المشاركة المجتمعية والوطنية للمرأة في أنها لم تقف عند المجالس البلدية بل قفزت إلى صدارة تسلم قيادة المناصب في القطاع البلدي، الذي دفعها للمقدمة، وذلك بتعيين عدد من العاملات في القطاع البلدي رئيسات للبلديات الفرعية وتولي مهام إدارات أخرى في القطاع البلدي.

// انتهى //

23:10ت م

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الطائف 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واسأعربت رئيسة البلدية النسائية بأمانة الطائف المهندسة الهنوف البقمي عن اعتزازها وتقديرها للدور والجهود التي تبذلها المرأة السعودية في رفد المسيرة التنموية للمملكة بالإنجازات والنجاحات المتعددة، التي تعكس ما تلقاه من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لمواصلة الطريق نحو حصد المزيد من المنجزات على المستويين الوطني والعربي .وأكدت أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام يأتي في وقت بلغت فيه المرأة السعودية مستويات عالية من الإنجاز والتقدم في مبدأ القيادة، وهو ما يعتبر هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، التي تواصل المملكة تعزيز تحقيقه بتضافر وتعاون مختلف الجهات الرسمية والخاصة, مبينة أن المرأة السعودية كانت في الخطوط الأولى لمكافحة فيروس كورونا بكل شجاعة وتفانٍ.وأفادت البقمي أن المرأة في القطاع البلدي شهدت قفزات نوعية في سبيل تمكن المرأة السعودية، وجعلها تمسك بزمام المناصب القيادية في القطاع البلدي، عقب مشاركتها في الانتخابات البلدية ناخبة ومرشحة، إذ تطورت منظومة المشاركة المجتمعية والوطنية للمرأة في أنها لم تقف عند المجالس البلدية بل قفزت إلى صدارة تسلم قيادة المناصب في القطاع البلدي، الذي دفعها للمقدمة، وذلك بتعيين عدد من العاملات في القطاع البلدي رئيسات للبلديات الفرعية وتولي مهام إدارات أخرى في القطاع البلدي.// انتهى //23:10ت م0218

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