السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 57,586 إصابة بفيروس كورونا



واشنطن 23 رجب 1442 هـ الموافق 7 مارس 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 57,586 إصابة مؤكدة و 1,679 حالة وفاة بفيروس

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 28,771,749 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 522,973 وفاة.

// انتهى //

22:31ت م

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واشنطن 23 رجب 1442 هـ الموافق 7 مارس 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 57,586 إصابة مؤكدة و 1,679 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 28,771,749 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 522,973 وفاة.// انتهى //22:31ت م0213

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