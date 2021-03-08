السعودية اليوم / "البيئة "بسراة عبيدة تنفذ حملة لزراعة 1000 شتلة



ظهران الجنوب 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة سراة عبيدة اليوم، حملة تشجير لزراعة 1000 شتلة من السدر البري ضمن مبادرة "لنجعلها خضراء "التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومشاركة الفرق التطوعية.

وأوضح مدير المكتب المهندس سعد القحطاني, أن الحملة بدأت مرحلتها الأولى بزراعة 2500شتلة بفرع الكلية التقنية بالمحافظة, وتستهدف زراعة أكثر من 20 ألف شجرة في المحافظة،حيث انطلقت الحملة من القطاع الصحي بتهامة قحطان من خلال زراعة أكثر من 500 شجرة من البيئة المحلية وانبثقت من خلالها مبادرة تشجير أسوار وفناء كلية التقنية للبنات بالمحافظة كشراكة مجتمعية.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة، وتوسيع نطاق المساحات الخضراء، والحد من التصحر، وخفض معدلات التلوث البيئي للحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي، من خلال التوسع في زراعة الأشجار المناسبة للبيئة، مؤكداً أنّ هذه الجهود تأتي مكملة لأهداف الوزارة في الحفاظ على البيئة.

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22:18ت م

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