السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 20765 إصابة بفيروس كورونا



روما 23 رجب 1442 هـ الموافق 7 مارس 2021 م واس

سجلت إيطاليا 20765 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3,067,486 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 99785 وفاة.

// انتهى //

21:52ت م

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روما 23 رجب 1442 هـ الموافق 7 مارس 2021 م واسسجلت إيطاليا 20765 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 207 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3,067,486 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 99785 وفاة.// انتهى //21:52ت م0205

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