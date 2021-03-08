السعودية اليوم / رئيس الوزراء الماليزي يزور المسجد النبوي



المدينة المنورة 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

زار رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، والوفد المرافق له اليوم, المسجد النبوي بالمدينة المنورة, وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - , وصاحبيّه - رضوان الله عليهما -.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي المستشار, الوكيل المشرف على الشؤون التوجيهية والفكرية إمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي, ومساعد قائد قوة المسجد النبوي العقيد متعب البدراني, وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, ومدير المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.

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21:50ت م

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