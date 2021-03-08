السعودية اليوم / أمانة الرياض تطلق مبادرة "رمز الاستجابة السريعة"على مداخل المنشآت التجارية



الرياض 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

أطلقت أمانة منطقة الرياض المرحلة الأولى من مبادرة "رمز الاستجابة السريعة" (QR Code) على مداخل المنشآت التجارية ضمن جهودها الهادفة إلى التحول نحو مدينة ذكية وبما يتماشى مع مستهدفات القطاع البلدي في ضوء رؤية المملكة 2030.

وتمكّن المبادرة المستفيدين من معرفة الخدمات التي تقدمها المنشآت، إضافة إلى إمكانية تقييم جودة الخدمة المقدمة، ومعرفة وسائل التواصل مع المحال التجارية.

وتخدم المبادرة ثلاث شرائح رئيسة هم المراقبون الصحيون وأصحاب المنشآت والمستفيدون، وستسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، وتمكين المراقب من الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، كما تتيح لملاك المنشآت التجارية الاطلاع على اللوائح والاشتراطات البلدية، وإدراج الخدمات المقدمة في منشآتهم، وإيضاح طرق التواصل مع العملاء، ومشاهدة الملحوظات الواردة حول المنشأة.

وتأتي مبادرة "رمز الاستجابة السريعة" لتتكامل مع العديد من المبادرات النوعية التي أطلقتها أمانة منطقة الرياض؛لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحقيق تطلعات السكّان في مدينتهم.

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21:36ت م

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