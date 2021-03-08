السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ جولات رقابية على المنشآت



نجران 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران 812 جولة رقابية, أغلقت خلالها 3 منشآت تجارية، وحررت 9 مخالفات لمنشآت أخرى لمخالفتها الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي حرص الأمانة على تكثيف الجولات الرقابية في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

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21:35ت م

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