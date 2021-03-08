

أمستردام 23 رجب 1442 هـ الموافق 7 مارس 2021 م واس

سجلت هولندا 4567 إصابة جديدة بفيروس

وأشار المعهد الصحي الهولندي في بيان له اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1,121,356 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 15,834 وفاة.

// انتهى //

21:08ت م

0196



أمستردام 23 رجب 1442 هـ الموافق 7 مارس 2021 م واسسجلت هولندا 4567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 30 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار المعهد الصحي الهولندي في بيان له اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1,121,356 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 15,834 وفاة.// انتهى //21:08ت م0196

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هولندا تسجل 4567 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.