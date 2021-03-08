محمد الفلاح - وزارة الطاقة: طائرة مسيرة استهدفت خزانا للبترول في الظهران دون أضرار

الأحد 7 مارس 2021

صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأن إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، تعرضت لهجوم بطائرة مُسيرة دون طيار، ولم ينتج عن محاولة الاستهداف، أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.



وأشار المصدر إلى محاولة متعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت، مساء اليوم، شظايا صاروخٍ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران.

والحي السكني يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسياتٍ مختلفة، مبيناً المصدر أنه "بفضل الله، لم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو المُمتلكات".

كما أشار المصدر، في تصريحه، إلى أن المملكة تؤكد أن هذه الاعتداءات التخريبية تُعدّ انتهاكاً سافراً لجميع القوانين والأعراف الدولية، وأنها بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع السعودية، أن اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي المستهدف لمرافق أرامكو بالظهران تسبب في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية.