شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إدانة عربية لتصعيد الحوثي: يهدد إمدادات الطاقة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت دول ومنظمات عربية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان ومحاولة استهداف ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، بطائرة مسيرة دون طيار، والمحاولة الأخرى المتعمدة بصاروخ باليستي سقطت شظاياه في الحي السكني التابع لشركة أرامكو في الظهران.

شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية ضد المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فقط بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، كما أنها شكلت تهديدا لأرواح الآلاف من موظفي شركة أرامكو السعودية وعائلاتهم من الجنسيات المختلفة.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى الوقوف مع المملكة في اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية والغادرة.

وأشار وزارة الخارجية البحرينية، في بيانها إلى أن الاعتداء إرهابي وجبان ويمثل انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية، كما يعد تهديداً خطيراً لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي.

وأكدت دعمها الدائم للمملكة وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الارهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي أمس أن استمرار هذه الجرائم الإرهابية بما تمثله من تصعيد خطير واضرار بأمن المملكة وتقويض لاستقرار المنطقة وتحد للقانون الدولي والإنساني والإصرار على مواصلة الحرب وتجاهل الجهود الدولية التي تبذل في سبيل إنهائها عبر التوصل إلى حل سياسي أمر لم يعد مقبولاً معه صمت المجتمع الدولي وعدم التحرك بشكل فوري وحاسم لردع هذه الجرائم النكراء ووضع حد لها.

وأكدت وقوفها مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها أمس، إن الاعتداءات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي بحق المملكة خرق صارخ للقانون الدولي.

وأكدت وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل الإجراءات الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.