الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

بلدية البرك تغلق 6 محلات مخالفة: لا تهاون مع المخالفين

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- البرك

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كثفت بلدية محافظة البرك الرقابة المشددة على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك من خلال عمل جولات رقابية مسائية بإشراف مباشر من رئيس البلدية ومشاركة الفرق الرقابية؛ بهدف رفع مستوى تطبيق البرتوكولات الوقائية لحماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.

عقوبات في حق المخالفين:

وأوضح رئيس البلدية، متعب بن عبدالله منصور، أنه لا تهاون في إغلاق المحلات التجارية المخالفة وتطبيق النظام وفرض العقوبات والمخالفات بحقها.

الحفاظ على الصحة العامة:

وأضاف: أنه يجب على الجميع ضرورة التزام بهذه البروتوكولات والتعليمات الصادرة مؤخرًا؛ حفاظًا على الصحة العامة والالتزام التام بالشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص الإجراءات الوقائية.

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