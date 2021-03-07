اخبار السعوديه

السعودية | البحرين تٌدين وتستنكر استهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق أرامكو

0 نشر
أحمد 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البحرين تٌدين وتستنكر استهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق أرامكو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 12:40 صباحًا, 8 مارس 2021 م

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بطائرة مسيرة دون طيار وصاروخ باليستي قادمة من جهة البحر.
وأشارت في بيانها إلى أن الاعتداء ارهابي وجبان ويمثل انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية، كما يعد تهديداً خطيراً لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي.
وأكدت دعمها الدائم للمملكة وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الارهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا