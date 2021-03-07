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البحرين: استهداف ميليشيا الحوثي مرافق أرامكو تهديد خطير لإمدادات الطاقة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

البحرين: استهداف ميليشيا الحوثي مرافق أرامكو تهديد خطير لإمدادات الطاقة

رأت أنه اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية

متابعات الخليج 365 - الرياض


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أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالمملكة العربية بمسيرات مفخخة جاءت من مياه البحر.

اعتداء إرهابي جبان: 

وأكدت البحرين أن ما حدث هو اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية، وتهديدًا خطيرًا لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي.

وأكدت الخارجية تضامن مملكة البحرين ودعمها الدائم للمملكة السعودية وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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