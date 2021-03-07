البحرين: استهداف ميليشيا الحوثي مرافق أرامكو تهديد خطير لإمدادات الطاقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية بمسيرات مفخخة جاءت من مياه البحر.

اعتداء إرهابي جبان:

وأكدت البحرين أن ما حدث هو اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية، وتهديدًا خطيرًا لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي.

وأكدت الخارجية تضامن مملكة البحرين ودعمها الدائم للمملكة السعودية وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

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