بلدي عسير يقف على مشاريع متعثرة ويخاطب الأمانة لمعرفة الأسباب 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - سلمان آل مقرح - أبها

اسمع الخبر

زار رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يرافقه عدد من أعضاء اللجنة الفنية بالمجلس، مشروع طريق “مرحبا ألف”، وبحضور مندوب الأمانة ومندوب المقاول وعدد من مستشاري المشروع.

وخلال الزيارة، اتضح أن المشروع شبه متوقف العمل به حاليًّا لأسباب غير معلومة عدا الجزء المقابل لشارع الأربعين والذي وُجد به معدة لحفر الصخور، وسوف يتم مخاطبة الأمانة لمعرفة أسباب التوقف والحلول الممكنة.

طريق الثلاثين:

وبعد ذلك تم الانتقال لطريق الثلاثين، والذي مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات، وبعد الاستماع إلى شرح المهندس المختص والمقاول اتضح وجود برج ضغط عالٍ لشركة الكهرباء يقع في جزء من الطريق ويمثل عائقًا لإنجاز المشروع، كما أن الجزء المقابل لدوار السلام يحتاج إلى عدة أيام لإنجازه، وقد وعد المشرف بفتحه خلال 5 أيام.

معوقات:

واستمع الفريق إلى شرح مفصل من المهندس المشرف والمقاول وتسجيل المعوقات وسيعمل المجلس على تذليل العقبات في سبيل إنجاز المشروع، كما تم تدوين بعض الملاحظات للتنسيق مع الجهات المختصة بأمانة عسير للعمل على تلافيها.



شارك الخبر