الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

الكويت: لم يعد مقبولًا الصمت الدولي على استهداف ميليشيا الحوثي للسعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعربت وزارة الخارجية في الكويت، في بيان لها، أمس الأحد، عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات لمواصلة ارتكاب الميليشيات الحوثية جرائمهم النكراء باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة.

تصعيد خطير:

وأوضحت خارجية الكويت أن استمرار هذه الجرائم الإرهابية بما تمثله من تصعيد خطير وإضرار بأمن المملكة الشقيقة، وتقويض لاستقرار المنطقة وتحدٍّ للقانون الدولي والإنساني والإصرار على مواصلة الحرب وتجاهل الجهود الدولية التي تبذل في سبيل إنهائها عبر التوصل إلى حل سياسي، أمر لم يعد مقبولًا معه صمت المجتمع الدولي وعدم التحرك بشكل فوري وحاسم لردع هذه الجرائم النكراء ووضع حدٍّ لها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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