تقنية جديدة لإنهاء إجراءات السفر بمطار دبي في 10 ثوانٍ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

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يستعد مطار دبي الدولي لإنهاء إجراءات سفر ووصول الركاب خلال أقل من 10 ثوانٍ، وذلك من خلال استخدام تقنية جديدة للتعرف على الوجه.

مسح بصمة العين:

ومع أجهزة مسح بصمة العين والبوابات الإلكترونية المجهزة بعدادات تسجيل الوصول ومراقبة الجوازات، بدأ المسؤولون في مطار دبي الدولي، الأحد، إجراء جديدًا للسفر من دون مخالطة مع الركاب القادمين إلى البلاد.

وأطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، خدمة جديدة لمراقبة جوازات السفر بوتيرة سريعة تستخدم تقنية التعرف على الوجه وبصمة العين، بحسب “سكاي نيوز”.

وتهدف العملية الجديدة إلى جعل الحركة عبر البوابات الذكية أكثر سلاسة وسرعة، حيث ستتيح للمسافرين استكمال إجراءات فحص جوازات السفر بين 5 و9 ثوانٍ اعتمادًا على حركة وخطوات الراكب، حسب بيان الإدارة.

سلسة للركاب:

وقالت نورة سالم محمد المزروعي، مدير إدارة منافذ المستقبل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب: “قمنا في الأساس بتحديث أنظمتنا في البوابات الذكية لتكون سلسة للركاب”.

وأضافت: “لذلك وكما ترون اليوم فقد مررنا بالعملية برمتها من أجل إنجاز إجراءات السفر بسلاسة من طيران الإمارات، حيث أخذوا القياسات الحيوية في الخطوة الأولى ثم يمر الراكب عبر البوابة الذكية ببيانات القياسات الحيوية”.

وتابعت: “النقطة الثالثة هي الدخول عبر صالة الأعمال، والنقطة الأخيرة هي بوابة الصعود إلى الطائرة. لذلك كما تعلمون فإن الكثير من الركاب بمجرد تسجيلهم لاستخدام خدماتنا الذكية في السفر سيكونون قادرين على استخدام البوابة الذكية بسلاسة وأسرع في قسم مكتب الهجرة”.

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