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شكرا لقرائتكم إصابة 6 أطفال بقذائف ميليشيا الحوثي في تعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07
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إصابة 6 أطفال بقذائف ميليشيا الحوثي في تعز
أصيبوا بجروح أثناء عودتهم من المدرسة
متابعات الخليج 365 - واس
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أصيب ستة أطفال بشظايا قذيفتين أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً اليوم، واستهدفت حي الروضة السكني وسط مدينة تعز.
قذائف حوثية:
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن القذائف أسفرت عن إصابة ستة أطفال بجروح مختلفة في أثناء عودتهم من المدرسة وجرى إسعافهم إلى المستشفى للعلاج.
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