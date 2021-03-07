شكرا لقرائتكم شقيق الشهيد مطلق العتيبي يحكي قصة العثور على رفاته بعد 30 عامًا بالكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07
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أضاف: الحمد لله أننا عرفنا مصيره وعثرنا على رفاته بعد 30 عامًا، ونسأل الله أن يشفع لنا ويجمعنا به في الفردوس الأعلى.
شقيق الشهيد مطلق العتيبي يحكي قصة العثور على رفاته بعد 30 عامًا بالكويت
عثروا على جثته منذ فترة في مقبرة جماعية لضحايا النظام العراقي
متابعات الخليج 365 - الرياض
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كشف محمد العتيبي، شقيق الشهيد السعودي مطلق بن سنان العتيبي، عن تفاصيل العثور على رفاته بعد 30 عامًا في الكويت.
مقبرة جماعية:
وقال العتيبي في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع مساء اليوم الأحد، على قناة روتانا خليجية: إن شقيقه شارك في حرب تحرير الكويت وعثروا على جثته منذ فترة في مقبرة جماعية لضحايا النظام العراقي إبان فترة صدام حسين.
أضاف: الحمد لله أننا عرفنا مصيره وعثرنا على رفاته بعد 30 عامًا، ونسأل الله أن يشفع لنا ويجمعنا به في الفردوس الأعلى.
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