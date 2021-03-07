اليمن وقطر تتفقان على استئناف العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

متابعات الخليج 365 - واس

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اتفقت الجمهورية اليمنية ودولة قطر على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء التطورات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية وأهمية توحيد الآراء والمواقف الدبلوماسية إزاء الساحة اليمنية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

مباحثات ثنائية:

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن ذلك جاء في المباحثات الثنائية التي عقدت اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وبحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات.

رسالة من أمير قطر:

وسلّم الوزير بن مبارك, وزير الخارجية القطري رسالة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مثمناً جهود دولة قطر ودعمها الإنساني والتنموي لليمن ودعمها الشرعية اليمنية لاستعادة الدولة وإنهاء إنقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأكد بن مبارك خلال المباحثات حرص اليمن على عودة العلاقات مع دولة قطر إلى مجراها الطبيعي والدفع بها إلى آفاق أوسع، معبراً عن سعادته بالإنجاز العظيم الذي تحقق خلال قمة العلا 2021م المتمثل في المصالحة الخليجية وعودة اللحمة والتآلف بين الأشقاء الخليجيين.

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أن استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين قائم على الود والتعاون والاحترام المتبادل بين الشعبين، مؤكداً حرصهم على تقديم أوجه الدعم كافة؛ للنهوض بالاقتصاد اليمني, كما جدد موقف قطر الثابت في دعم الشرعية اليمنية والتأكيد على موقف بلاده من وحدة وأمن وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية بما في ذلك دعم جهود المبعوث الأممي في إحلال السلام والاستقرار.

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