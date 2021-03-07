رابط رسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستعلام عن…

إذا كنت من الأشخاص الذين يريدون الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، فيجب أن تقوم بالارتقاء إلى مستوى أخرى نحو الذهاب والعمل على تسجيل على

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التي خصصته الوزارة، حتى تقوم بمواكبة العصر الحديث التي حرصت المملكة على المشي نحو الخطى السليمة من قبله.