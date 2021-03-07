شروط حساب المواطن وشروط صرفه

شروط حساب المواطن ما هي مبحث للعديد من مواطني المملكة مع بداية كل شهر يترقب الكثير من المواطنين السعوديين أي تحديثات قد تطرأ على الشروط اللازمة لحساب المواطن الذي قامت الدولة بإطلاقه بهدف التخفيف من أثر خطوات الإصلاح الاقتصادي على المواطنين.

شروط التسجيل في حساب المواطن

يجب أن يكون المتقدم من بين الفئات التي حددتها المملكة وهم كالآتي:

قد يهمك:

السعودي الأعزب.

الأسر السعودية

الأبناء من أم سعودية وأب غير سعودي.

كل من يستفيد من الخدمات الخاصة بالضمان الاجتماعي.

السيدة المطلقة، أو الأرملة، أو الحاضنة.

من لديه بطاقات النقل.

الأشخاص المقيمين بسكن خاص بهم.

زوجات المواطنين السعوديين.

يجب أن يثبت المواطن المقيم في سكن مستقل ذلك من خلال تقديم أيًا من المستندات الآتية:

عقد ملكية السكن.

عقد إيجار موثق من منصة الإيجار.

ما يثبت الإقامة في سكن خاص بالجامعات أو الكليات العسكرية أو المعاهد.

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شروط صرف برنامج حساب المواطن

حتى يستطيع المواطن صرف برنامج حساب المواطن لا بد من أن يقوم بتحقيق بعض الشروط قبل موعد الصرف، وتتمثل تلك الشروط في تقديم ما يلي:

معلومات متعلقة بطبيعة العمل وقيمة الراتب.

الهوية الشخصية.

معلومات تخص الدخل الإضافي من إعانات الدولة إن وجد.

كارت العائلة.

توضيح قيمة الدخل الخاص بالزوجة في حالة وجود ذلك.

أن لا يزيد دخل المواطن عن 20,000 ريال سعودي.

تقديم حساب الآيبان مع ضرورة نشاط الحساب.

بطاقة أحوال لغير العاملين، والموظفين في القطاعين الخاص والعام.

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