شكرا لقرائتكم خبر عن الخرج: مصادرة 111.5 كيلو من الأسماك والروبيان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذت إدارة المشاريع البيئية بصحة البيئة في بلدية محافظة الخرج جولة تفتيشية لبعض المراكز التجاريه للأغذية والهايبرات، والتي تمت فيها مصادرة 111.5 كيلو من الأسماك والروبيان المخالفة، وذلك بسبب عرض الأسماك المجمدة وبيعها للمحلات المرخصة لبيع اللحوم الطازجة على أنها طازجة، وكذلك مخالفة شروط التخزين الصحية، ومصادرة 9.5 كيلو من السمك أيضا غير صالح للاستخدام الآدمي، وأيضا مصادرة 36 كيلو من السمك الفاسد.

وعلى ذلك تم تطبيق الغرامات على المراكز الغذائية المخالفة بناء على لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.