شكرا لقرائتكم خبر بعد عودة الأنشطة الترفيهية.. الصحة: المنحنى متذبذب والوعي أمان المجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما عادت أمس جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، ودور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية ، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن وعي المجتمع يمثل صمام أمان وحصنا حصينا للمجتمع، مشيرا إلى أن تذبذبات المنحنى الوبائي لا تزال ترصد، الأمر الذي يتطلب الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان.

وأشار متحدث الصحة إلى أن عدد متلقي اللقاح بلغ 1,332,740 شخصا، كما أعلن عن تسجيل 357 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 379,831 حالة، من بينها 2689 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (505) حالات حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين 370,614 حالة بإضافة 314 حالة تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 6528 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة.

من جانبه نوه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بما تبذله القيادة من جهود للحد من انتشار جائحة كورونا، جاعلة صحة الإنسان اهتمامها الأول، ولا تزال تبذل الغالي والنفيس بما تتخذه من تدابير وما تتحمله من أعباء.

وبين المقدم الشلهوب أن من مصلحة الجميع الابتعاد عن أي موقع يشهد تجمعا مخالفا أو ضعفا في تطبيق البروتوكول الخاص به، والمبادرة بالإبلاغ عن الحالة للتعامل معها، مهيبا بالمواطنين والمقيمين إلى المحافظة على استمرار النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي ضبط (41.590) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، مبينا أن المخالفات تمثلت في عدم لبس الكمامة، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتجمعات المخالفة.

من جانبه أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان أن أعمال الرقابة الميدانية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خلال المدة من 3 فبراير إلى 6 مارس، على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق هذه البروتوكولات، بلغت أكثر من 602 ألف جولة رقابية، أسفر عنها رصد أكثر من 39 ألف مخالفة، وإغلاق أكثر من 14 ألف منشأة متجاوزة للتدابير والإجراءات الاحترازية.

إجمالي الحالات 379,831

النشطة 2689

المتعافون 370,614

إصابة جديدة 357

حالات تعاف جديدة 314

الوفيات 6528