بساتين الهدا تفوح بشذى الورد الطائفي

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في حين تتم صناعة ماء وعطر الورد الطائفي بوضع الورد في القدر الخاص بالتقطير، وعادة ما ينتج عن 10 آلاف وردة 20 إلى 35 لترا، ويطلق على أول كمية (التلقية الأولى) حيث تطفو المادة العطرية وتسمى (العروس)، وبعد امتلائها توضع تلقية أخرى وتسمى (الساير)، فيما نسبة تركيز رائحة العروس تصل إلى نحو 80%، و(الثنو) إلى 50% ، أما الساير فلا تتجاوز نسبة التركيز فيه من رائحة الورد عن 20%.
ويصل سعر تولة الورد الصافي إلى أكثر من 3 آلاف ريال، فيما يبلغ سعر ماء الورد (العروس) نحو 50 ريالا، وماء الورد (الثنو) 30 ريالا، وماء الورد الساير 10ريالات.
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