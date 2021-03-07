بساتين الهدا تفوح بشذى الورد الطائفي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفوح بساتين مركز الهدا السياحي هذه الأيام بشذى الورد الطائفي، ويأتي موسم قطاف الورد قبل شهر مارس بأيام قليلة ويستمر لمدة خمسة إلى سبعة أسابيع باختلاف توالي الفصول الأربعة، حيث تتأخر فترة بداية القطف في كل سنة من 10 إلى 15 يوما، وتتم عملية جني الورد بالطريقة التقليدية، يعقبها مرحلة تصنيع ماء وعطر الورد، وعادة تشتري المصانع إنتاج المزارعين بسعر 30 - 40 ريالا لكل ألف وردة.

في حين تتم صناعة ماء وعطر الورد الطائفي بوضع الورد في القدر الخاص بالتقطير، وعادة ما ينتج عن 10 آلاف وردة 20 إلى 35 لترا، ويطلق على أول كمية (التلقية الأولى) حيث تطفو المادة العطرية وتسمى (العروس)، وبعد امتلائها توضع تلقية أخرى وتسمى (الساير)، فيما نسبة تركيز رائحة العروس تصل إلى نحو 80%، و(الثنو) إلى 50% ، أما الساير فلا تتجاوز نسبة التركيز فيه من رائحة الورد عن 20%.

ويصل سعر تولة الورد الصافي إلى أكثر من 3 آلاف ريال، فيما يبلغ سعر ماء الورد (العروس) نحو 50 ريالا، وماء الورد (الثنو) 30 ريالا، وماء الورد الساير 10ريالات.