ملتقى للموهوبين في الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف غدا ملتقى الموهوبين الافتراضي الأول 2021 وذلك عن بعد عبر القاعة الافتراضية. ويستضيف الملتقى الذي يستمر لمدة 3 أيام عددا من الأكاديميين والمختصين في مجال رعاية واكتشاف وتعليم وإعداد برامج الموهوبين. وأكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي أهمية الملتقى باعتباره يهدف إلى تسليط الضوء على أفضل التجارب والبحوث في مجال رعاية وتعليم الموهوبين.

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