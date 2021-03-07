«الاعتراف الرسمي» شرط اعتماد المدارس الأهلية والعالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلة في المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي (تميز)- مشروع الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية، الذي سيكون بمثابة اعتراف رسمي تمنحه الهيئة للمدرسة التي استوفت شروط الاعتماد المدرسي ومعاييره.

ويمتد الاعتماد المدرسي الذي سيمنح للمدرسة لمدة زمنية قدرها خمس سنوات للاعتماد الكامل وسنتان للاعتماد المشروط، بهدف ضمان الجودة والتحسين المستمر لمنظومة التعليم، كما يمنح الاعتماد مصداقية وثقة للشهادات الصادرة من المؤسسات التعليمية.

وكانت الهيئة قد وقعت عددا من الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات التعليمية لبدء عمليات الاعتماد المدرسي التي تعد خطوة أولى، وستتيح بموجبه برنامجا تعريفيا بالتقويم الذاتي للمدارس، وذلك ابتداء من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، عن طريق برنامج مايكروسوفت (تيمز)، ومن ثم ستتيح لها الاستفادة من النظام التقني للهيئة الخاص بالتقويم الذاتي لاستكمال التقويم وإعداد خطة التحسين، ويلي استكمال المدارس للتقويم الذاتي انطلاق التقويم الخارجي بمشاركة أخصائيي تقويم مرخصين من الهيئة، ومن ثم تمنح رخصة الاعتماد للمدارس المستوفية لمعايير الاعتماد الوطني، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستكون موجهة للمدارس الأهلية ثم تليها مرحلة أخرى موجهة للمدارس العالمية ومرحلة رياض الأطفال.

وأكد المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي الدكتور محمد الغامدي أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات التعليمية بالتسجيل واستخدام المنصة الالكترونية الخاصة بهيئة تقويم التعليم والتدريب لإجراء التقويم الذاتي، والاستفادة من البرامج التعريفية التي تقيمها الهيئة والخاصة بالتقويم والاعتماد المدرسي وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.

وبين مدير التميز المدرسي أن التقويم والاعتماد المدرسي يعد متطلبا وطنيا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع إسهام قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، كما أن التقويم والاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية يستند على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث تعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما وإسهامهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

وأتاحت الهيئة رابطا للتسجيل للمؤسسات التعليمية الأخرى الراغبة في الحصول على الاعتماد المدرسي الوطني هو: ‏https://tamayoz.etec.gov.sa .

الاعتماد المدرسي:







سيمنح للمدرسة لمدة زمنية قدرها خمس سنوات للاعتماد الكامل.



سنتان للاعتماد المشروط.



المرحلة الأولى ستكون موجهة للمدارس الأهلية.



تليها مرحلة أخرى موجهة للمدارس العالمية ورياض الأطفال.



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