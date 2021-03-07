هيئة الترفيه تكثف الرقابة على المنشآت بعد العودة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للترفيه عودة الأنشطة الترفيهية إلى العمل من جديد بعد توقف دام شهرا، وذلك إثر تسجيل منحنى الإصابات بفيروس كورونا صعودا ملحوظا خلال فبراير الماضي، مما شكل خطرا على صحة مرتادي المراكز والأنشطة الترفيهية، حيث صدر قرار وزارة الداخلية الجمعة الماضية بالسماح للأنشطة الترفيهية بالعودة إلى العمل بدءا من أمس، وذلك استنادا إلى ما رفعته الجهات الصحية المختصة. وشددت الهيئة على ضرورة التزام المنشآت العاملة في قطاع الترفيه بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد 19)، وفي مقدمتها التأكد من الحالة الصحية للزوار.



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