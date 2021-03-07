هيئة تقويم التعليم تقيس رضا المستفيدين من اختباراتها المحوسبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرت هيئة تقويم التعليم والتدريب استبيانا عن رضا المستفيدين من الاختبارات المحوسبة التي تقدمها الهيئة، والذي شارك فيه 30.9% من عدد المختبرين في الاختبارات المحوسبة لعام 2020م، والبالغ عددهم(952.845 مختبرا ومختبرة.

وأوضحت الهيئة أنها قدمت 14 نوعا من أنواع الاختبارات عبر الحاسب الآلي خلال 2020م، منها (اختبار القدرات العامة، واختبار التحصيل الدراسي، واختبار القدرات العامة للجامعيين، واختبار اللغة الإنجليزية (STEP)، واختبار هيئة المحاسبين القانونيين، وتحديد مستوى اللغة الإنجليزية EPT، واختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها، واختبار اللغة العربية للناطقين بها، واختبار هيئة المهندسين، واختبار هيئة الأمر بالمعروف، ومقياس موهبة، واختبار المصلح المسجل، واختبار هيئة التخصصات الصحية، والاختبارات التجريبية، وغيرها من الاختبارات).

وأبانت الهيئة أن الاستبيان يهدف إلى قياس رضا المختبرين في عدة معايير رئيسة، حيث أوضحت نتائج الاستبيان أن هناك وضوحا في طريقة حل الأسئلة ومراجعتها، فيما أكد 92% من المشاركين في الاستبيان أن التعليمات المقدمة لشرح طريقة حل الاختبار كافية وواضحة.

وفيما يتعلق بانطباع المختبرين عن اختبارات الهيئة، أشار 78% من المشاركين إلى أنها وسيلة لتحقيق العدالة والمساواة بين المختبرين، في حين يرى 78% بأنهم يفضلون تقديم الاختبار في الفترة الصباحية عن الفترة المسائية.

يذكر أن الهيئة لديها أكثر من 109 مقرات موزعة على مدن ومحافظات المملكة تطبق من خلالها الاختبارات المحوسبة، كما تتيح الهيئة للمستفيدين والمستفيدات إجراء اختباراتها خلال المقرات المحوسبة التابعة للهيئة وشريكها الاستراتيجي (بيرسون فيو) المنتشرة في مختلف دول العالم.