السعودية | الكويت والبحرين تدينان مواصلة "الحوثي" استهداف منشآت مدنية بالسعودية

شكرا لقرائتكم الكويت والبحرين تدينان مواصلة "الحوثي" استهداف منشآت مدنية بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دانت الخارجية الكويتية الكويت مواصلة ارتكاب الحوثيين الجرائم باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة.

واعتبرت في بيان أن :استمرار هذه الجرائم "الإرهابية" يمثل تصعيدا خطيرا وإضرارا بأمن السعودية وتقويضا لاستقرار المنطقة وتحديا للقانون الدولي والإنساني.

وأكدت الكويت وقوفها التام مع السعودية وتأييدها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

من جهتها، دانت البحرين استهداف أحد خزانات ميناء رأس تنورة وشركة أرامكو في الظهران، واعتبرت أن محاولة استهداف ميناء رأس تنورة بمسيرات مفخخة من جهة البحر انتهاك للقوانين الدولية.

وقالت البحرين إن محاولة استهداف ميناء رأس تنورة وأرامكو بالظهران تهديد للملاحة وإمدادات الطاقة.

وأكدت البحرين تضامنها ودعمها للسعودية وما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية "الجبانة".

فشلت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الأحد، في استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران شرق السعودي).

قالت وزارة الدفاع السعودية إن محاولة الاعتداء على إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران "اعتداء إرهابي جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي".

وفي وقت سابق، صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم تعرضت، صباح الأحد، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر، موضحاً أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف، أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.