شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شرطة المدينة تلقي القبض على 4 وافدين لتورطهم في غش أسطوانات الغاز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

ضبطت شرطة المدينة المنورة، 4 وافدين من الجنسية الباكستانية، بعد قيامهم بممارسة الغش في أسطوانات الغاز؛ وإعادة تعبئتها ووضع الختم وغلاف شركة الغاز الوطنية.

وعثرت شرطة المدينة، على 128 أسطوانة للغاز وخراطيم تعبئة وتفريغ العبوة ومبلغ 10,000 ريال

وأوضحت شرطة المدينة، أنه تم إيقافهم لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.