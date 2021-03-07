شكرا لمتابعة خبر عن "ماهي موانع أخذ لقاح كورونا؟".. والصحة تجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجابت وزارة الصحة، على سؤال جاء فيه:"ماهي موانع أخذ لقاح كورونا؟".

وقالت وزارة الصحة:" الحساسية المفرطة لغير اللقاح ليست مانع، الإرضاع لا يمنع من أخذ اللقاح، زراعة الأعضاء ونقص المناعة لأي سبب، والسرطان لا يمنع أخذ اللقاح".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الأحد، عن تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.