شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شقيق الشهيد مطلق الذيابي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة قبل فقدانه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدثت عائلة الشهيد مطلق سنان الذيابي الذي دفنت رفاته أمس السبت، عن اللحظات الأخيرة قبل اختفائه في غزو الكويت قبل أكثر من 30 عامًا.

وأكدت والدة الشهيد، مواضي العتيبي، خلال مقطع صوتي أرسلته لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، أن أبناءها كلهم فداء للدولة.

وعن كواليس الساعات الأخيرة قبل اختفائه، قال شقيقه تركي إنه تلقى مكالمة هاتفية منه بعد سفره للكويت بأيام، وطلب منه التحدث لوالدته، غير أنها لم تكن متواجدة في البيت وقت المكالمة.

وأضاف تركي أن شقيقه مطلق أخبره أنه سوف يعاود الاتصال بوقت لاحق، غير أنها كانت المكالمة الأخيرة قبل اختفائه، مشيرا إلى أنهم تلقوا اتصالًا من سفارة المملكة بالكويت قبل 25 يومًا، أخبرتهم بأن تحليل الـDNA الخاص بالشهيد يتوافق مع رفات الضابط السعودي التي عُثر عليها مؤخرًا بالكويت، لينتهي ملف اختفاء مطلق الذيابي الذي دام لأكثر من 30 عامًا.