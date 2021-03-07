شكرا لمتابعة خبر عن بدء تركيب رمز الاستجابة السريعة " QR Code " على مداخل المنشآت التجارية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة " رمز الاستجابة السريعة " (QR Code) على مداخل المنشآت التجارية ضمن جهودها الهادفة إلى التحول نحو مدينة ذكية وبما يتماشى مع مستهدفات القطاع البلدي.

وقالت الأمانة أن هذه الخطوة تهدف إلى أتمتة العمل الرقابي وتمكين السكّان من معرفة تقييم المنشآت وجودة خدماتها، وذلك ضمن جهودها للتحول نحو مدينة ذكية.

وتخدم المبادرة ثلاث شرائح رئيسة هم المراقبون الصحيون وأصحاب المنشآت والمستفيدون، وستسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، وتمكين المراقب من الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها.

وتمكن المبادرة ملاك المنشآت التجارية الاطلاع على اللوائح والاشتراطات البلدية، وإدراج الخدمات المقدمة في منشآتهم، وإيضاح طرق التواصل مع العملاء، ومشاهدة الملحوظات الواردة حول المنشأة.