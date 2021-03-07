شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تفرض غرامات مالية بحق 4 معلنين بينهم مواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

فرضت وزارة التجارة، غرامات مالية بحق 4 معلنين وهم "سعودي وكويتي ومقيمتين من الجنسية اللبنانية والتركية" تقدر بقيمة 160 ألف ريال.

وأوضحت وزارة التجارة، أنهم ضللوا المستهلك في "سناب شات"، بتعاملات مالية غير مرخصة تحت شعار "استثمر وقتك على الإنترنت".

وكانت وزارة التجارة أعلنت عن أهم ضوابط الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي، وتشمل أن يُصرِّح بوضوح أنه يقدم مادة إعلانية، وأن يذكر اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنه، وذكر اسم موفر الخدمة، وعدم تضليل المستهلك بادعاءات كاذبة من شأنها أن تضلل المستهلك، وعدم الإعلان عن منتج مقلد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة الحق في استعمالها.