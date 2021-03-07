شكرا لمتابعة خبر عن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):أعلن التحالف العربي، عن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.
وكان التحالف العربي، دمر دفاع جوي معاد من نوع سام ـ 6 يتبع للحوثيين في مأرب، كما نجح التحالف العربي، في استهداف مقاتلات التحالف للقدرات والعناصر الحوثية الإرهابية في اليمن، ضمن جهود الإسناد والدعم للجيش الوطني اليمني ورجال القبائل.
وأضاف التحالف العربي، أن العملية العسكرية مستمرة بتدمير القدرات النوعية حتى تحقيق أهدافها، مبينا أن التصعيد الحوثي ضد المدنيين لن يقود إلى فرض تسوية سياسية.
وتابع التحالف، أنه تم تدمير 12 مسيرة مفخخة حوثية حاولت استهداف المدنيين اليوم، لافتا إلى أن العملية العسكرية مستمرة بالتعامل مع مصادر التهديد.