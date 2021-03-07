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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أعلن التحالف العربي، عن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

وكان ‏التحالف العربي، دمر دفاع جوي معاد من نوع سام ـ 6 يتبع للحوثيين في مأرب، كما نجح التحالف العربي، في استهداف مقاتلات التحالف للقدرات والعناصر الحوثية الإرهابية في اليمن، ضمن جهود الإسناد والدعم للجيش الوطني اليمني ورجال القبائل.

وأضاف ‏التحالف العربي، أن العملية العسكرية مستمرة بتدمير القدرات النوعية حتى تحقيق أهدافها، مبينا ‏أن التصعيد الحوثي ضد المدنيين لن يقود إلى فرض تسوية سياسية.

وتابع ‏التحالف، أنه تم تدمير 12 مسيرة مفخخة حوثية حاولت استهداف المدنيين اليوم، ‏لافتا إلى أن العملية العسكرية مستمرة بالتعامل مع مصادر التهديد.