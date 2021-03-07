شكرا لمتابعة خبر عن آلية التحقق من قبول الطلاب في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشارت وزارة التعليم، إلى آلية التحقق من قبول الطلاب في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي "مقبول"، موضحة أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو خمسة أيام عمل.

وأوضحت وزارة التعليم، أن هذه الخدمة تتيح إمكانية التحقق من المؤهلات الجامعية من الجامعات السعودية بطريقة سهلة وسريعة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد شروط للتسجيل الأفراد في خمة التحقق من قبول الطلاب في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي "مقبول".

وتشمل آلية وإجراءات التحقق من قبول الطلاب في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي "مقبول"، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:الدخول على بوابة جامعة ، اختر خدمة مؤهل، الموجودة ضمن الخدمات أسفل الصفحة، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، يمكن الآن الاستفادة من الخدمة.

وتضمنت الخطوات: عرض المؤهلات وذلك من خلال اختيار «مؤهلاتي» من القائمة الفرعية، وفي حال لم يتم عرض المؤهلات العلمية الخاصة بك تقوم بتعبئة نموذج طلب إتاحة البيانات «المؤهلات» وتقديم النموذج للمؤسسة التعليمية المعنية من خلال خدمة تواصل.