شكرا لمتابعة خبر عن الصندوق العقاري يحدد موعد الإقراض المباشر لمَن صدرت لهم أحكام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الصندوق العقاري، أنه سيتم البدء بالتنفيذ عن طريق الإقراض المباشر لمَن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية من المتقدمين قبل عام 1432هـ؛ وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢١م.

وأسأل الصندوق العقاري أن تنفيذ الإقراض بتم حسب الميزانية المعتمدة من قِبل الجهات المعنية وأولوية التقديم.

جاء رد الصندوق العقاري عبر حسابه ردا على أحد استفسار تلقاه من أحد المستفيدين المتقدمين حول هذا الشأن.