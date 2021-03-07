شكرا لمتابعة خبر عن طفل يبتلع عملة معدنية في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أنقذ فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، طفل يبلغ من العمر 7 أعوام، بعد ابتلاعه عملة معدنية، حيث تم تحويله من مستشفى بلجرشي بعد حدوث انسداد للمريء، مما نتج عنه عدم استقرار حالته العامة.

وتفصيلا، فور وصول الطفل إلى قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي، تم عمل منظار للمريء بشكلٍ عاجل؛ لاستخراج العملة، كما طمأن بأن حالته الصحية مستقرة.

وتبين أنه تم التعامل مع المريض بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا الحالية.