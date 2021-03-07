شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية" توضح الفئات المسموح لها بالسفر بعد تلقي لقاح كورونا "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إن من يسمح لهم حالياً بالسفر هم الفئات المستثناة، و يأتي لتوضيح مدى إمكانية السماح بالسفر لمن تلقى لقاح كورونا.

وأضاف طلال الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا اليوم، أن أي شيء سيستجد سيتم الإعلان عنه من قبل الجهات المختصة في حينه، مشيرا إلى أبرز المخالفات للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا التي تم رصدها خلال الفترة الماضية هي عدم لبس الكمامة والتجمعات المخالفة.

وتابع:" يجب على الجميع ضرورة مواصلة الحفاظ على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية، والجهات المختصة ستواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية".