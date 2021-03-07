شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول بجازان يعد بحل شكوى أهالي حي قسميل بالداير مع المياه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تجاوب مدير الاتصال المؤسسي في منطقة جازان مع شكوى أهالي حي قسميل بمحافظة الدائر بني مالك التابعة لمنطقة جازان التي نشرتها "صدى" حول سوء خدمة المياه وانقطاعها منذ أكثر من 7 سنوات، رغم وجود شبكة الإمدادات .

وقدر مدير الاتصال المؤسسي في رسالة تلقتها " صدى" حرص الصحيفة على نقل معاناة المواطن، مؤكداً أنه جاري العمل على حل المشكلة.

وكان الأهالي قالوا في شكواهم، إنه تم قطع المياه عن الحي منذ أكثر من سبع سنوات بالرغم وجود التمديدات لتبدأ معاناتهم مع نقص المياه الضرورية للحياة وللاحتياجات اليومية، وناشدو المسؤولين والجهات المختصة لحل الأزمة وإنهاء معاناتهم التي استمرت لعدة سنوات.

وتنتظر "صدى" التجاوب من جميع الجهات المعنية لحل المشكلة بأسرع وقت، وإنهاء معاناة المواطنين التي استمرت لسنوات رغم مناشدتهم أكثر من مرة.

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